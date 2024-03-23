В Госдуме предложили признать Украину террористическим государством

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил признать Украину террористическим государством на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» и известий о том, что террористы намеревались пересечь российско-украинскую границу после теракта. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Украину нужно непременно признать террористическим государством со всеми вытекающими отсюда последствиями… Всех причастных к этому чудовищному преступлению – ликвидировать», — подчеркнул он.

До этого Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщал, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.

По данным ведомства, теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован. После совершения теракта злоумышленники намеревались уйти на территорию Украины.

В ЦОС ФСБ добавили, что спецслужбы продолжают работу по обнаружению пособников террористов, участвовавших в теракте в Красногорске.

Незадолго до этого глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании двух террористов, бежавших в Брянскую область.

Ранее в Таджикистане опровергли информацию о возможной причастности своих граждан к теракту.