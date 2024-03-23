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Молдавия категорически осудила теракт в Подмосковье

Президент Молдавии Санду: Кишинев категорически осуждает теракт в Подмосковье

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика категорически осуждает теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Жуткие кадры стрельбы в концертном зале в Москве. Молдова категорически осуждает все формы терроризма. Наши мысли обращены к семьям, которые потеряли близких, и пострадавшим», — написала Санду.

До этого МИД Польши сообщил, что Варшава потрясена терактом в Подмосковье, Польша решительно осуждает теракт и выражает искренние соболезнования.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее власти Москвы и области пообещали выплатить компенсации пострадавшим в «Крокус Сити».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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