Власти Москвы и области пообещали выплатить компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»

Москва и Московская область выплатят компенсации пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» от 500 тыс. до 3 млн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр столицы также отметил, что Москва и Подмосковье возьмут на себя организацию похорон погибших. Собянин добавил, что столичные власти продолжают оказывать необходимую помощь с привлечением городских служб.

Глава города также выразил соболезнования родным и близким погибших.

До этого социальный фонд России запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Тем временем Сбер вместе с фондом «Российский Красный Крест» открыли специальный благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта. Комиссия при переводе средств взиматься не будет.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».