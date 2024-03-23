Байден не планирует контактировать с Путиным после теракта в «Крокусе»

Президент США Джо Байден не будет контактировать с главой российского государства Владимиром Путиным после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил представитель совета национальной безопасности Белого дома, передает РИА Новости.

«Нет», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты лидеров стран.

По словам дипломата, он не знает о возможных планах провести контакты по линии министерств иностранных дел. Он призвал обратиться за информацией в Госдепартамент.

Ранее Владимир Путин поговорил с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они рассказали Путину о мерах, которые принимаются для помощи пострадавшим в ходе теракта в «Крокус сити холле».

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. В здании также прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Ранее власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье.