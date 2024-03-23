Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден не планирует контактировать с Путиным после теракта в «Крокусе»

Белый дом: Байден не планирует контакты с Путиным после теракта в «Крокусе»

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»/Reuters

Президент США Джо Байден не будет контактировать с главой российского государства Владимиром Путиным после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил представитель совета национальной безопасности Белого дома, передает РИА Новости.

«Нет», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты лидеров стран.

По словам дипломата, он не знает о возможных планах провести контакты по линии министерств иностранных дел. Он призвал обратиться за информацией в Госдепартамент.

Ранее Владимир Путин поговорил с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они рассказали Путину о мерах, которые принимаются для помощи пострадавшим в ходе теракта в «Крокус сити холле».

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. В здании также прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Ранее власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами