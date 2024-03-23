Путин провел разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьевым

Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Президент России Владимир Путин поговорил с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Они рассказали российскому лидеру о мерах, принимаемых для помощи пострадавшим в ходе теракта в «Крокус сити холле».

Также стало известно, что директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в «Крокус сити холле».

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. В здании также прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали более 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье.