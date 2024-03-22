В МИД РФ ответили на заявление Белого дома о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома по поводу инцидента в «Крокус Сити Холле». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, если у Вашингтона есть достоверные данные по теракту в «Крокус Сити Холле», их необходимо незамедлительно передать Москве.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не обладали заблаговременно информацией насчет подготовки теракта в концертном зале в «Крокус Сити Холл».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».