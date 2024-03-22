Небензя задался вопросом о том, с кем РФ в теории вести переговоры на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая становится нелегитимным, России непонятно, с кем можно будет проводить мирные переговоры в Киеве. С таким заявлением выступил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, Москва отмечает возросшее число обращений к РФ со стороны зарубежных партнеров с призывами перейти к переговорам для окончания военных действий. Но в руководстве Украины продолжают разрастаться «разброд и шатание, разбегаются кто куда депутаты Рады».

«С кем нам поддерживать диалог, вести переговоры в случае, когда и если это потребуется», — задается вопросом Небензя.

Постпред посоветовал призадуматься об этом, «а кураторов киевского режима — о том, как выглядит со стороны их поддержка внутри республики.

Перед этим Небензя заявил, что Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, а России не с кем будет проводить гипотетические мирные переговоры. Кроме того, он назвал цель Москвы по демилитаризации Украины выполненной, так как ВСУ давно «выживают» за счет не собственных вооружений, а вооружений НАТО. О чем еще говорил постпред в Совбезе ООН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя назвал безумной риторику Запада о прямом столкновении России и НАТО.