В МИД Австрии прокомментировали высылку российских дипломатов

Руководитель Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что высылать из страны еще большее количество российских дипломатов не имеет смысла. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что многие дипломаты РФ аккредитованы при международных организациях, а с февраля 2020 года число сотрудников посольств было сокращено на 15% на двусторонней основе.

О высылке дипломатов РФ из Вены стало известно 13 марта. Как уточняли в МИД Австрии, двух сотрудников российского посольства объявили «нежелательными лицами» в связи с тем, что они совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». В австрийском министерстве не сообщили, что именно совершили российские дипломаты. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга с журналистами решение Австрии выслать из страны двух российских дипломатов, заявил, что отношения между странами уже нечем усложнять.

Ранее посольство РФ осудило высылку Австрией российских дипломатов.