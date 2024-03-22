Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Австрии прокомментировали высылку российских дипломатов

Шалленберг: высылать из Австрии российских дипломатов больше не имеет смысла

close
100%
Imago/Martin Juen/Global Look Press

Руководитель Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что высылать из страны еще большее количество российских дипломатов не имеет смысла. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что многие дипломаты РФ аккредитованы при международных организациях, а с февраля 2020 года число сотрудников посольств было сокращено на 15% на двусторонней основе.

О высылке дипломатов РФ из Вены стало известно 13 марта. Как уточняли в МИД Австрии, двух сотрудников российского посольства объявили «нежелательными лицами» в связи с тем, что они совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». В австрийском министерстве не сообщили, что именно совершили российские дипломаты. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга с журналистами решение Австрии выслать из страны двух российских дипломатов, заявил, что отношения между странами уже нечем усложнять.

Ранее посольство РФ осудило высылку Австрией российских дипломатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами