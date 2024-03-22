РФ и КНР наложили вето на американскую резолюцию по сектору Газа

Российская Федерация и Китай применили право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и заблокировали проект резолюции США по Ближнему Востоку. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что за документ проголосовали 11 из 15 членов Совбеза ООН.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.

Накануне Блинкен заявил, что США не поддержат возможную полномасштабную наземную операцию Госдепартамента в Рафахе. По словам главы Госдепа, путей безопасной эвакуации местного населения из города нет, а наземная операция приведет к тому, что оно окажется «в ужасной опасности».

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.