Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук объяснил, почему Зеленский боится выборов

Медведчук: Зеленский боится выборов, потому что стал политическим банкротом

close
100%
Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится выборов, потому что стал политическим банкротом. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук, пишет ТАСС.

В своей статье на платформе «Смотрим.ру» он заявил, что нынешнее положение Зеленского можно назвать «политическим банкротством» на фоне уровня поддержки, которая есть у президента РФ Владимира Путина.

«Зеленский проиграл Владимиру Путину стратегически, поскольку все время рассчитывал на внешний эффект, обертку, зрелищность, но игнорировал сущность, экономику, реальные политические процессы», — пишет Медведчук.

Он добавил, что Зеленский ничего не делает для развития отечественной промышленности. Ситуация же в украинской экономике остается трагикомичной, заявил Медведчук.

До этого сообщалось, что Медведчук пытался вернуть гражданство Украины и статус народного депутата.

Медведчук, как писало Hromadske, обратился в суд в феврале 2023 года, спустя месяц после того, как президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства. Производство по делу было открыто в марте, а заседания суда продолжаются до сих пор.

В январе 2024 года суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в закрытии производства и попросил предоставить материалы, подтверждающие потерю Медведчуком гражданства.

Ранее Медведчук назвал единственный сценарий сохранения Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами