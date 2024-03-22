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В МИД Польши заявили, что власти США знали о готовящемся подрыве «Северного потока»

Сикорский: власти США знали о готовящейся диверсии на «Северном потоке»

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Власти США знали о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Rzeczpospolita.

При этом дипломат не уточнил, кто именно, по его мнению, совершил атаку.

«Если верить прессе, это сделал тот, кто имел в этом интерес. А американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала», – подчеркнул глава польского МИДа.

После диверсии на «Северном потоке» в 2022 году Радослав Сикорский поблагодарил США за повреждение газопровода.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет постоянно требовать прозрачности в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток».

До этого первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал театром абсурда закрытое заседание Совбеза ООН, посвященное инцидентам на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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