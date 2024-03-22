Япония не будет поздравлять Путина с переизбранием

МИД Японии заявил, что правительство страны не будет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента, передает РИА Новости.

«От японского правительства в адрес президента Путина не направляется поздравлений в связи с переизбранием на пост президента», — сказали во внешнеполитическом ведомстве, отвечая на запрос агентства.

Причины такого решения в МИД не назвали.

До этого в Белом доме заявили, что победа Путина на выборах — это реальность, с которой США придется и дальше иметь дело. При этом в Штатах не будут поздравлять российского президента, поскольку выборы «не соответствовали каким-либо критериям справедливости».

20 марта посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москву не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран.

Ранее Путин дал россиянам обещание после подведения итогов выборов.