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Саммит ЕС принял заявление о продолжении санкционной политики

На саммите ЕС призвали к продолжению санкций против России и Белоруссии

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

На саммите стран Евросоюза принято заявление о продолжении санкционной политики в отношении России и ряда других стран. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении содержится призыв к Еврокомиссии о подготовке новых санкций против России, Белоруссии, Ирана и Северной Кореи.

«Существенные санкции» против Ирана будут введены в случае, если он поставит в РФ баллистические ракеты.

Двухдневный саммит Евросоюза стартовал в четверг, 21 марта, в Брюсселе. В официальной повестке мероприятия — вопросы повышения обороноспособности Евросоюза, а также кризисы на Украине и Ближнем Востоке.

21 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал сумму, которую ЕС потратил на помощь Украине за два года.

В тот же день стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе предложит увеличение расходов Евросоюза на оборону за счет выпуска облигаций.

Ранее генсек ООН призвал избегать двойных стандартов в вопросах конфликтов.

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