Президент Египта по телефону поздравил Путина с переизбранием

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, опубликованное официальным представителем египетского лидера Ахмедом Фахми.

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, выразил ему свои искренние поздравления по случаю переизбрания на новый президентский срок», — заявил Фахми, добавив, что президент пожелал Путину дальнейших успехов на данном посту, а российскому народу — прогресса и процветания.

Он отметил, что стороны также обсудили ситуацию на международной и региональной арене, включая сектор Газа. Ас-Сиси рассказал, какие усилия предпринимает Египет для достижения немедленного прекращения огня, и высоко оценил российскую позицию в отношении «палестинской проблемы».

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