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Президент Египта по телефону поздравил Путина с переизбранием

Президент Египта по телефону обсудил с Путиным ситуацию в Газе

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, опубликованное официальным представителем египетского лидера Ахмедом Фахми.

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, выразил ему свои искренние поздравления по случаю переизбрания на новый президентский срок», — заявил Фахми, добавив, что президент пожелал Путину дальнейших успехов на данном посту, а российскому народу — прогресса и процветания.

Он отметил, что стороны также обсудили ситуацию на международной и региональной арене, включая сектор Газа. Ас-Сиси рассказал, какие усилия предпринимает Египет для достижения немедленного прекращения огня, и высоко оценил российскую позицию в отношении «палестинской проблемы».

В ЦИК России утвердили результаты прошедших с 15 по 17 марта президентских выборов. Владимир Путин в пятый раз избран главой государства. В ЦИК РФ утвердили результаты прошедших с 15 по 17 марта президентских выборов. Владимир Путин в пятый раз избран главой государства. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию очень чистой. Путин после утверждения итогов выборов поблагодарил россиян, которые отдали свой голос, и всех членов избирательных комиссий. Он подчеркнул, что поддержка граждан РФ для него намного важнее формальной победы на выборах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ЦИК предложит изменить избирательное законодательство в России.

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