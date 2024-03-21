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Депутаты ГД предложили уведомлять госорганы о создании блогов

Депутат Лантратова: в ГД поступило предложение уведомлять государство о блогах

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в рабочую группу Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы поступило предложение об обязательном уведомлении государства об открытии инфобизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лантратовой, речь идет, в частности, о блогах. Она отметила, что в настоящее время образовательные услуги и информационно-консультативные в блогосфере не разделены.

«Предложено подготовить законопроект, который обяжет предпринимателей уведомлять государственные органы о создании блога», — поделилась Лантратова.

По ее словам, рабочей группе также было предложено ввести запрет на использование наименования образовательных учреждений в названиях компаний, не осуществляющих образовательную деятельность.

До этого Лантратова обращалась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением начислять поступающим в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за разработку бизнес-проектов и стартапов.

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