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Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах

Президент ЮАР Рамафоса поздравил Путина с победой на выборах президента России

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Jerome Delay/AP

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Он подтвердил готовность к совместной работе на различных многосторонних площадках, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента ЮАР.

«Президент Сирил Рамафоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Президент Рамафоса также подтвердил приверженность Южно-Африканской Республики и Российской Федерации взаимному сотрудничеству на многосторонних площадках», — говорится в заявлении.

В частности речь идет о БРИКС, ООН и G20.

Помимо этого президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время разговора по телефону подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных направлениях.

Глава РФ также поздравил короля и жителей Бахрейна со священным месяцем Рамадан. Хамад бен Иса Аль Халифа в свою очередь пожелал российскому лидеру новых успехов в деятельности на благо народа после победы на выборах.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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