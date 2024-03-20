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В Приднестровье захотели обратиться в Интерпол для расследования взрыва в Тирасполе

Власти Приднестровья попросят Интерпол о содействии в расследовании взрыва Ми-8

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пресс-служба МГБ ПМР

Власти Приднестровья могут обратиться в Интерпол за содействием в расследовании взрыва вертолета Ми-8М с помощью дрона в одной из воинских частей в Тирасполе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности непризнанной республики.

В сообщении указано, что ввиду существующих угроз приднестровская сторона оставляет за собой право обращения в Интерпол с просьбой об оказании содействия в расследовании преступления.

«Представителям данной международной организации будут представлены все имеющиеся доказательства совершенного 17 марта т.г. террористического акта», — говорится в публикации.

17 марта в Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел вертолет. Серьезного материального ущерба не последовало: винтокрылая машина была списана и применялась как учебный макет.

По словам очевидцев, давно не летавший советский многоцелевой вертолет Ми-8М поразил беспилотный летательный аппарат (БПЛА). После совершения атаки произошел взрыв, в результате которого начался пожар.

18 марта президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции заявила, что удар по военному вертолету в Приднестровье является провокацией, к которой непричастны ни Молдавия, ни Украина.

В тот же день в МИД Приднестровья произошедшее охарактеризовали как теракт, а местный Следственный комитет установил, что удар был нанесен FPV-дроном.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака была совершена для того, чтобы посеять панику среди голосующих на выборах президента России.

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