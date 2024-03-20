В Верховной раде сообщили об отсутствии планов развития Украины

Отмена заседаний украинского парламента говорит о том, что у властей республики отсутствует план развития страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в измене государству.

«Отмена нескольких подряд заседаний Рады <...> говорит о том, что никакой повестки для Украины у власти уже нет», — написал он.

По мнению депутата, у правительства Украины нет запасных сценариев развития, как нет вопросов экономики и социальной политики.

«Больше ни для чего эта Рада не нужна», — констатировал Дубинский.

В публикации отмечается, что единственная оставшаяся задача для украинского кабинета министров — это подписание зарубежных командировок.

В феврале депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил предоставление финансовой и оборонной помощи Украине со стороны Запада под залог природных ресурсов страны с рэкетом.

Ранее в Раде признались в «бомбах по телефону».