Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Верховной раде сообщили об отсутствии планов развития Украины

Депутат Верховной рады Дубинский: у правительства Украины нет плана развития страны

close
100%
dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Отмена заседаний украинского парламента говорит о том, что у властей республики отсутствует план развития страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в измене государству.

«Отмена нескольких подряд заседаний Рады <...> говорит о том, что никакой повестки для Украины у власти уже нет», — написал он.

По мнению депутата, у правительства Украины нет запасных сценариев развития, как нет вопросов экономики и социальной политики.

«Больше ни для чего эта Рада не нужна», — констатировал Дубинский.

В публикации отмечается, что единственная оставшаяся задача для украинского кабинета министров — это подписание зарубежных командировок.

В феврале депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил предоставление финансовой и оборонной помощи Украине со стороны Запада под залог природных ресурсов страны с рэкетом.

Ранее в Раде признались в «бомбах по телефону».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами