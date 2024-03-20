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В США заявили об опасности втягивания Украины в НАТО

AT: попытки вступления Украины в НАТО лишь приблизят ее поражение в конфликте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Возможное вступление Украины в НАТО не приведет к миру, а, напротив, продлит войну и со временем оставит Киев в худшем положении, чем сейчас. Такое мнение выразил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен М. Уолт, сообщает издание American Thinker.

Профессор пишет, что одной из причин начала конфликта стало стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс и заявления чиновников НАТО о поддержке этого курса.

«Если Путин начал свою «специальную военную операцию» именно поэтому, он вряд ли завершит ее, если у его войск все в порядке и вступление Украины в НАТО все еще обсуждается», — написал Уолт.

Он также отметил, что Украина «недостаточно соответствует требованиям для членства». По мнению Уолта, украинскую демократию можно назвать в лучшем случае хрупкой, выборы не проводятся, а коррупция носит характер структурной эпидемии.

По мнению профессора, в настоящее время западный мир «находится во власти странной одержимости» из-за непонимания происходящих процессов. В результате человечество скатывается к возможности начала Третьей мировой войны без каких-либо веских причин для этого.

20 марта глава МИД Польши призвал противостоять России военной силой.

В тот же день в бундестаге не исключили падения НАТО после отправки солдат альянса на Украину.

Ранее в Минобороны РФ заявили о формировании США ментального театра военных действий.

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