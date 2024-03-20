В МИД России назвали попыткой вмешательства слова генсека НАТО с критикой выборов

Россия расценивает критику генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении выборов российского президента, как попытку вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на сайте ведомства.

«Комментарий генсекретаря НАТО о том, что якобы выборы в России, как он сказал, не были свободными и честными, рассматриваем как попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказала Захарова.

Столтенберг во время пресс-конференции по итогам визита в Грузию заявил, что президентские выборы в России «явно не были ни свободными, ни честными». По его словам, Москва в своей политике преследует «имперские амбиции».

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности выборов в РФ, назвала Владимира Путина российским лидером.

Ранее США заблокировали заявление G7 с осуждением российских выборов.