Боррель представил в ЕС предложение по использованию доходов от активов РФ

Около 90% прибыли от замороженных активов России могут начать тратить на военную поддержку Украины через Европейский фонд мира. Соответствующее предложение странам Евросоюза направил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

«Сегодня я представил предложение использовать непредвиденные доходы от российских замороженных активов для поддержки Украины», — написал Боррель на своей странице в соцсети X.

Дипломат уточнил, что, согласно его плану, 90% прибыли будут перечислять через Европейский фонд мира, а еще 10% поступят в бюджет ЕС с целью последующего перечисления Киеву.

19 марта Reuters писало, что оставшиеся 10 % доходов используют для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

До этого агентство Bloomberg выяснило, как будет работать механизм изъятия доходов с активов РФ. Предложения предполагают введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов и использование полученных средств — около €3 млрд — для финансирования поставок оружия Украине и «стимулирования оборонной промышленности» страны.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель призвал Европу готовиться к войне.