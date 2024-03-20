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В МИД РФ пообещали добиться прозрачного расследования ЧП на «Северных потоках»

Захарова заявила, что взрывы на «Северных потоках» были выгодны США

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Jens Büttner/Global Look Press

Россия будет постоянно требовать прозрачности в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Российская сторона дождется результатов следствия, но, даже если это следствие не завершится на Западе, оно идет в России, отметила она.

«Мы на международной арене будем бесконечно, всегда, постоянно апеллировать к необходимости транспарентности [в расследовании]», — сказала Захарова.

По ее словам, основанная на фактах логика свидетельствует о том, что взрывы российских газопроводов были выгодны администрации США.

До этого первый зампостпред РФ в ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал закрытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инцидентам на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» как театр абсурда.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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