В МИД РФ пообещали добиться прозрачного расследования ЧП на «Северных потоках»

Россия будет постоянно требовать прозрачности в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Российская сторона дождется результатов следствия, но, даже если это следствие не завершится на Западе, оно идет в России, отметила она.

«Мы на международной арене будем бесконечно, всегда, постоянно апеллировать к необходимости транспарентности [в расследовании]», — сказала Захарова.

По ее словам, основанная на фактах логика свидетельствует о том, что взрывы российских газопроводов были выгодны администрации США.

До этого первый зампостпред РФ в ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал закрытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инцидентам на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» как театр абсурда.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».