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В России признали, что фундамент отношений с Японией почти разрушен

МИД РФ: фундамент отношений России и Японии почти полностью разрушен

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Shutterstock

Фундамент отношений России и Японии почти полностью разрушен. Об этом заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий.

По его словам, власти Японии осознанно выбрали прозападную позицию в вопросе Украины. Это привело к разрушению фундамента российско-японских отношений, который создавали обоюдными усилиями в течение десятилетий.

Он отметил, что пока Токио не откажется от недружественной политики, в России будут вынуждены реагировать жесткими и чувствительными для Японии ответными мерами.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные политики лгут и манипулируют ради сохранения своей власти. В пример он привел слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял о возможности отправить войска на Украину и готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным о деэскалации конфликта.

Ранее журналисты выяснили, как Германия «готовится к войне» с Россией.

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