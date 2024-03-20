Россия призвала США не считать страны Латинской Америки собственным «задним двором»

Соединенным Штатам пора перестать считать страны Латинской Америки и Карибского бассейна собственным «задним двором». Об этом сказано в сообщении посольства России в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Призываем администрацию США прекратить рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный «задний двор», — сказано в заявлении.

В ночь на 20 марта посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россию абсолютно не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран, включая США, относительно итогов прошедших президентских выборов.

В этот же день стало известно, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух-земля» в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования.

В декабре 2023 года российский президент Владимир Путин назвал НАТО задним двором Соединенных Штатов.

Ранее Путин заявил, что противник России добивается результатов, но не понимает, с кем имеет дело.