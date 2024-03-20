Посол РФ в США прокомментировал реакцию недружественных стран на выборы

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россию абсолютно не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран, включая США, относительно итогов прошедших президентских выборов. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале посольства.

«Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран», — заявил он.

Антонов добавил, что Россия никого не учит, как организовывать электоральный процесс и укреплять демократию, и требует такого же отношения к себе.

Таким образом дипломат прокомментировал сделанное 19 марта заявление госсекретаря США Энтони Блинкена относительно президентских выборов в России.

До этого в Белом доме заявили, что победа Путина на выборах — это реальность, с которой США придется и дальше иметь дело. При этом в Штатах не будут поздравлять российского президента, поскольку выборы «не соответствовали каким-либо критериям справедливости». Кремль в ответ сообщил, что Россия де-факто воюет с США, и мнение Вашингтона для нее неважно.

Ранее было подсчитано, сколько партии потратили и заработали на выборах президента РФ.