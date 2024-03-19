Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине

Бывший лидер США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу GB News, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным можно вести переговоры по конфликту на Украине.

«Да, он такой», — сказал экс-глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что хорошо ладил с Путиным в годы своего президентства.

На этой неделе Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах, он разрешит украинский конфликт через переговоры.

По словам политика, у него есть важные сообщения для Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которыми он не будет делиться с миром. Трамп утверждает, что он обладает планом действий, который, по его мнению, может привести к успешному разрешению конфликта.

До этого Путин заявил, что Россия никогда не была против переговоров, это верно и при обсуждении каких-либо решений вместе с Украиной.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.