Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине

Экс-президент Трамп: с Путиным можно вести переговоры по конфликту на Украине

close
100%
Andrew Harnik/AP

Бывший лидер США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу GB News, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным можно вести переговоры по конфликту на Украине.

«Да, он такой», — сказал экс-глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что хорошо ладил с Путиным в годы своего президентства.

На этой неделе Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах, он разрешит украинский конфликт через переговоры.

По словам политика, у него есть важные сообщения для Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которыми он не будет делиться с миром. Трамп утверждает, что он обладает планом действий, который, по его мнению, может привести к успешному разрешению конфликта.

До этого Путин заявил, что Россия никогда не была против переговоров, это верно и при обсуждении каких-либо решений вместе с Украиной.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами