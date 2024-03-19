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В Гонконге приняли закон о национальной безопасности

RTHK: парламент Гонконга принял закон о национальной безопасности

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Global Look Press

Парламент Гонконга принял закон о национальной безопасности. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

По информации радиостанции, речь идет о статье 23 основного закона города, который является аналогом конституции. Законодатели единогласно приняли законопроект после того, как завершилось второе и третье чтения.

До этого местная газета «Синдао жибао» сообщала, что суд в Гонконге приговорил к тюремному заключению 12 участников штурма здания заксобрания в ходе протестов 2019 года. В июле 2019 года сотни протестующих ворвались в здание законодательного собрания Гонконга после нескольких часов штурма.

Также «Интерфакс» со ссылкой на данные статуправления Гонконга сообщал, что рост ВВП Гонконга по итогам четвертого квартала 2023 года ускорился на 4,3% в годовом выражении против 4,1% кварталом ранее.

Ранее в Британии заявили, что Китай стал более агрессивным и напористым в последние годы.

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