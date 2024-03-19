Путин заявил о попытке ВСУ устроить террористический рейд у границ России

Диверсионно-разведывательные группировки и Вооруженные силы Украины намеревались устроить настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей России, но понесли потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ, передает «Интерфакс».

По словам главы государства, украинские диверсионно-террористические банды состоят как из регулярных частей ВСУ, так и из зарубежных наемников, а также «всякого рода отребья», которые разными путями оказались на стороне Киева.

Путин заявил, что украинские ДРГ «были встречены достойно, огнем» и уже на подходе к российской границе понесли крупные потери, в том числе бронетехнику и артиллерию.

Минобороны РФ сообщило, что 14 марта военнослужащие ВСУ пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным ведомства, диверсанты прибыли к границе РФ на двух вертолетах Ми-8, а затем скрытно продвинулись на территорию России, но их обнаружили. ВС РФ использовали артиллерию и авиацию, чтобы ликвидировать противника.

18 марта Путин заявил, что РФ с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

Ранее военные оценили необходимость и условия создания «санитарной зоны» на Украине.