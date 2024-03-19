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В МИДе пообещали ответить на высылку Эстонией сотрудника посольства РФ

МИД РФ: Россия примет ответные меры на высылку российского дипломата из Эстонии

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Вадим Анцупов/РИА «Новости»

Россия ответит на решение властей Эстонии объявить персоной нон грата российского дипломата. Об этом заявили в российском МИДе, пишет РИА Новости.

«Российская сторона даст соответствующий ответ», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

До этого стало известно, что МИД Эстонии намерен выслать из страны российского дипломата. Отмечается, что в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручили ему ноту о том, что один из дипломатов объявлен персоной нон грата.

До этого посол России в Молдавии Олег Васнецов получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата. Этот дипломат должен в ближайшее время покинуть территорию Молдавии. Министерство иностранных дел Молдавии вызвало Васнецова из-за проведения в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) голосования на выборах президента РФ, «вопреки позиции молдавских властей».

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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