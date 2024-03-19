Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путину доложили о ситуации с обвалом на руднике «Пионер»

Путин дал указания предпринять меры для спасения шахтеров в шахте «Пионерская»

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утром получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике «Пионер». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на брифинге.

Путин дал указания принять все необходимые и возможные меры для спасения шахтеров и для оказания всей необходимой экстренной помощи пострадавшим.

До этого МЧС сообщало, что спасатели извлекли 3 тыс. кубометров грунта из завала на руднике.

Дальневосточное управление Ростехнадзора начало расследование причин обрушения, также было возбуждено уголовное дело.

Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта. По предварительным данным, инцидент случился на участке подземных работ. До этого сообщалось, что горноспасатели приступили к поискам пропавших. В шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек.

Ранее власти заявили об отсутствии связи с людьми под завалами в Приамурье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами