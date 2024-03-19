Путину доложили о ситуации с обвалом на руднике «Пионер»

Президент России Владимир Путин утром получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике «Пионер». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на брифинге.

Путин дал указания принять все необходимые и возможные меры для спасения шахтеров и для оказания всей необходимой экстренной помощи пострадавшим.

До этого МЧС сообщало, что спасатели извлекли 3 тыс. кубометров грунта из завала на руднике.

Дальневосточное управление Ростехнадзора начало расследование причин обрушения, также было возбуждено уголовное дело.

Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта. По предварительным данным, инцидент случился на участке подземных работ. До этого сообщалось, что горноспасатели приступили к поискам пропавших. В шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек.

Ранее власти заявили об отсутствии связи с людьми под завалами в Приамурье.