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Песков высказался о победе Путина на участках для выборов за рубежом

Песков: голосование за рубежом внесло вклад в победу Путина на выборах

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Алексей Никольский/РИА Новости

Владимир Путин одержал победу на президентских выборах не только в России, но и на участках для голосования за рубежом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы говорили, что любой голос важен в этом голосовании. И мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что действующий президент победил на выборах с беспрецедентным счетом.

До этого в Кремле рассказали, что Путина с победой успели поздравить по телефону президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

А сегодня поздравление Путину направил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее Песков назвал заявления США о выборах в России «словесной эквилибристикой».

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