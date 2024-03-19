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Власти Эстонии вышлют из страны российского дипломата

МИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

МИД Эстонии намерен выслать из страны российского дипломата, объявленного персоной нон грата. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручили ему ноту о том, что один из дипломатов объявлен персоной нон грата.

«МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета... и считает необходимым заявить об этом очень четко», — говорится в сообщении.

До этого посол России в Молдавии Олег Васнецов получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата. Этот дипломат должен в ближайшее время покинуть территорию Молдавии.

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за проведения в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) голосования на выборах президента РФ, «вопреки позиции молдавских властей».

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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