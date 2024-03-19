Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО обсудил с Пашиняном мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Столтенберг и Пашинян обсудили мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Ереване обсудили вопросы, связанные с заключением мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Армении, пишет ТАСС.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы сотрудничества Армении и НАТО.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Азербайджан должны уточнить границы в Тавушской области, в противном случае может разразиться новый конфликт.

В ходе встречи с жителями ряда приграничных сел премьер подчеркнул, что политика его правительства состоит в том, чтобы не допустить новой войны с Азербайджаном. По этой причине власти приняли решение, что необходимо пойти на уточнение границы на указанном участке, добавил он.

Позже представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Пашиняна. Она отметила, что данное заявление никаким образом не связано с Россией.

Ранее в Армении заявили о начале демаркации границы с Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами