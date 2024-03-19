Генсек НАТО обсудил с Пашиняном мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Ереване обсудили вопросы, связанные с заключением мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Армении, пишет ТАСС.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы сотрудничества Армении и НАТО.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Азербайджан должны уточнить границы в Тавушской области, в противном случае может разразиться новый конфликт.

В ходе встречи с жителями ряда приграничных сел премьер подчеркнул, что политика его правительства состоит в том, чтобы не допустить новой войны с Азербайджаном. По этой причине власти приняли решение, что необходимо пойти на уточнение границы на указанном участке, добавил он.

Позже представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Пашиняна. Она отметила, что данное заявление никаким образом не связано с Россией.

Ранее в Армении заявили о начале демаркации границы с Азербайджаном.