МИД Молдавии выразил протест послу РФ из-за выборов в Приднестровье

МИД Молдавии выразил протест российскому послу Олегу Васнецову из-за проведения выборов президента РФ на территории Приднестровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии в своем Telegram-канале.

«Дипломату [Васнецову] был выражен протест в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей», — говорится в сообщении молдавского министерства.

До этого президент Молдавии Майя Санду отреагировала на открытие участков для голосования на выборах президента России в Приднестровье, несмотря на запрет Кишинева.

Она добавила, что Москва «продемонстрировала неуважение к стране» и «бросила вызов суверенитету».

Ранее лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призывал власти республики выслать посла России Олега Васнецова из страны, поскольку Москва открыла избирательные участки для голосования на президентских выборах в Приднестровье.

Ранее спикер парламента Молдавии Гросу призвал граждан расстаться с иллюзией о дружбе с Россией.