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Сотрудника посольства РФ в Молдавии объявили персоной нон грата

МИД: один из сотрудников посольства РФ в Молдавии объявлен персоной нон грата

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Михай Карауш/РИА Новости

Посол России в Молдавии Олег Васнецов получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба молдавского МИД в Telegram-канале.

Отмечается, что этот дипломат должен в ближайшее время покинуть территорию Молдавии.

19 марта министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за проведения в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) голосования на выборах президента РФ, «вопреки позиции молдавских властей». При этом молдавский МИД заранее не анонсировал вызов дипломата.

12 марта официальный Кишинев выразил протест Васнецову из-за появления на территории ПМР шести участков для голосования на президентских выборах.

Выборы президента Российской Федерации проходили 15-17 марта.

Ранее в российском МИД сообщали об угрозах россиянам на выборах в недружественных странах.

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