Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Берлин и Париж должны выступить с инициативой по возможному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

C его точки зрения, Германия и Франция должны объединить усилия в поисках мирного решения украинского кризиса, как это было в ситуации с вторжением США в Ирак в 2003 году, которое обе страны осудили.

Шредер подчеркнул, что было бы целесообразным, если бы Париж и Берлин поддерживали Украину путем поисков форматов «мирного решения этого конфликта». Он выразил надежду, что противостояние Москвы и Киева должно иметь решение в принципе.

Политик считает, что именно Франция и Германия должны вести дискуссию по этому вопросу, поскольку государства имеют долгую историю, «которая связывает их с Россией».

До этого Шредер поддержал позицию Олафа Шольца не отправлять дальнобойные ракеты Taurus Украине.

По его словам, Шольца хотят представить человеком, который «напрасно пытается установить мир», и задался вопросом, в какой момент подобное посредничество перестало быть задачей ответственных политиков как внутри ФРГ, так и на мировой арене.

Ранее в Германии отвергли возможность заморозки конфликта на Украине.