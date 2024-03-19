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Стало известно о нехватке кадров в армиях стран Запада

Politico: страны Запада не знают, как убедить военнослужащих оставаться в армии

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Mindaugas Kulbis/AP

Правительства западных стран стремятся убедить военнослужащих оставаться на службе, поскольку Запад сталкивается с нехваткой армейских кадров. Об этом пишет газета Politico.

«Речь идет уже не столько о наборе новых солдат, сколько о том, чтобы убедить служащих солдат не уходить со службы», — говорится в сообщении издания.

К примеру, отмечает газета, в Германии в 2023 году более 1,5 тыс. солдат покинули бундесвер, сократив его численность до 181 514 человек, а в Великобритании ежегодная нехватка кадров составляет 1100 военнослужащих, «что эквивалентно двум пехотным батальонам».
Как подчеркивает Politico, европейские солдаты продолжают уходить «именно тогда, когда они нужны НАТО».

До этого глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что НАТО должно исключить возможность отправки войск на Украину, так как это решение грозит началом третьей мировой войны.

В свою очередь американский военный корреспондент Рассел Бентли говорил, что победа России в СВО на Украине либо смена выступающих за войну режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта.

Ранее Путин высказался о риске третьей мировой войны.

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