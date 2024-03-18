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Путин высказался о риске третьей мировой войны

Путин: вряд ли кто-то заинтересован в третьей мировой войне

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин порассуждал о возможном конфликте России и Североатлантического альянса. Об этом он сообщил на пресс-конференции в предвыборном штабе.

По его словам, в современном мире возможно все, но вряд ли кто-то заинтересован в третьей мировой войне.

До этого глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что НАТО должно исключить возможность отправки войск на Украину, так как это решение грозит началом третьей мировой войны.

Он рекомендует силам Североатлантического альянса не вступать фактически в конфликт между Россией и Украиной и не отправлять туда свой воинский контингент в целях избежание ядерных рисков. Вместо такого сценария лучше защищать международное право и свободу Украины с помощью дипломатических, экономических и технических инструментов.

Таяни также заверил, что прямого участия стран альянса в вооруженном конфликте с РФ «итальянцы, как и все здравые люди, не желают».

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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