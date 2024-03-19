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Санду сочла вызовом Молдавии открытие избирательных участков в Приднестровье

Санду сочла неуважением к Молдавии открытие избирательных участков в ПМР

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Reuters

Президент Молдавии Майя Санду отреагировала на открытие участков для голосования на выборах президента России в Приднестровье, несмотря на запрет Кишинева. По ее словам, Москва «продемонстрировала неуважение к стране» и «бросила вызов суверенитету», передает NewsMaker.

«Это новая акция, которой Россия бросает вызов суверенитету и территориальной целостности Молдовы. Это демонстрация неуважения к Молдове и ее гражданам», — сказала Санду.

Ранее лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призвал власти республики выслать посла России Олега Васнецова из страны, поскольку Москва открыла избирательные участки для голосования на президентских выборах в Приднестровье.

До этого министерство иностранных дел Молдавии выразило протест российскому представителю из-за появления на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР) участков для голосования на выборах президента РФ. По мнению министерства, действия официальных властей России представляют собой грубое нарушение норм международного права.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

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