США обеспокоены развитием связей Нигера с Россией и Ираном

Власти США обеспокоены возможным развитием связей Нигера с Россией и Ираном. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РИА Новости.

«Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу потенциальных отношений Нигера с Россией и Ираном», — сказала Сингх журналистам.

17 марта стало известно, что Нигер разорвал соглашение с США о присутствии на своей территории американских военных. Решение последовало после визита в страну делегации официальных лиц США, которую возглавляла помощник государственного секретаря по делам Африки Молли Фи. В состав делегации входил начальник Африканского командования США генерал Майкл Лэнгли.

18 марта в разрыве военного соглашения Нигера с США нашли иранский след.

Ранее страны Западной Африки сняли с Нигера все санкции.