Песков назвал заявления США о выборах в России «словесной эквилибристикой»

Словесная эквилибристика Соединенных Штатов не сможет принизить победу Владимира Путина на выборах президента России и доверие, оказанное ему гражданами страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Никакая словесная эквилибристика не сможет умалить победу Путина на выборах, а главное — поколебать веру людей в него», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле подход США к выборам в России более взвешенным, чем в ряде других стран.

Накануне представители Белого дома заявили, что США будут работать с Владимиром Путиным, исходя из реальности, что он — президент России.

18 марта в Германии решили перестать именовать Путина президентом РФ.

До того глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что выборы в России прошли «в ограниченной политической обстановке».

При этом в ЕС подчеркнули, что не признают результаты выборов в Крыму, Севастополе и в четырех новых регионах РФ. В Брюсселе пообещали продолжить поддерживать «российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ».

Ранее Песков ответил США на заявления о «нечестности» выборов президента.