В Белом доме сделали заявление о Путине после его победы на выборах

США будут работать, исходя из того, что Владимир Путин – президент Российской Федерации. Об этом в ходе брифинга заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

По его словам, реальность такова, что Путин является президентом РФ.

«Нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] на Украине <...>, других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством», — сказал Салливан.

Он отметил, что Соединенные Штаты «продолжат работать, исходя из этой реальности».

18 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в РФ. Он также заявил, что в Кремле ожидали, что власти США объявят президентские выборы в России нечестными и несвободными.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов, Путин получил 87,28% голосов.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.