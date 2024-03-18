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Путин поздравил Эрдогана с Рамаданом

Путин поздравил Эрдогана и мусульман Турции со священным месяцем Рамадан

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Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Рамаданом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан», — уточнили в сообщении.

Стороны в ходе беседы условились о продолжении диалога в различных областях.

В пятницу, 15 марта, стало известно, что Эрдоган прервал свое выступление в провинции Хаккари на юго-востоке страны после того, как прозвучал азан (уведомление к молитве у мусульман). Отмечается, что сам турецкий президент держит пост и участвует в ифтарах.

Согласно лунному календарю, в 2024 году Рамадан начался 10 марта после захода солнца. Первым денем поста считается 11 марта, а последним — 9 апреля. Ураза-байрам (праздник разговения) придется на 10 апреля.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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