Путин поздравил Эрдогана с Рамаданом

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Рамаданом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан», — уточнили в сообщении.

Стороны в ходе беседы условились о продолжении диалога в различных областях.

В пятницу, 15 марта, стало известно, что Эрдоган прервал свое выступление в провинции Хаккари на юго-востоке страны после того, как прозвучал азан (уведомление к молитве у мусульман). Отмечается, что сам турецкий президент держит пост и участвует в ифтарах.

Согласно лунному календарю, в 2024 году Рамадан начался 10 марта после захода солнца. Первым денем поста считается 11 марта, а последним — 9 апреля. Ураза-байрам (праздник разговения) придется на 10 апреля.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.