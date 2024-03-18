В МИД РФ назвали лицемерием предложение США о диалоге по контроле за вооружением

США лицемерят и занимаются демагогией, предлагая диалог по контролю над вооружениями с Российской Федерацией на своих условиях. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

В министерстве отметили, что Соединенные Штаты явно не потрудились ознакомиться с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года, в тексте которого «исчерпывающе изложены наши принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России «стратегического поражения».

В МИД также сообщили о неизменности позиции Москвы по вопроса безопасности и стабильности. Там отметили, что Москва готова обсуждать их «только в едином комплексе и с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы безопасности» России.

«Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон», — добавили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

18 марта постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что ее страна готова вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры, посвященные контролю над вооружениями.

Ранее в России заявили о встревоженности из-за планов США по развертыванию вооружения.