Аксенов озвучил главное достижение Крыма за 10 лет

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире «Первого канала», что сохранение уважения и мира на территории полуострова стало главным достижением республики за последние 10 лет.

В Крыму отмечается десятая годовщина воссоединения с Россией. 16 марта 2014 года большинство жителей полуострова проголосовали за вступление в состав РФ. Через два дня, 18 марта, был подписан соответствующий договор.

«Самое главное достижение – это то, что мы сохранили уважение друг к другу, мир на территории полуострова и не разочаровались в том результате, который был в 2014 году», – сказал Аксенов.

По его словам, ответом всем недоброжелателям стала «колоссальная явка» в Крыму на выборах президента России.

Аксенов добавил, что за 10 лет доверие крымчан к главе государства только укрепилось.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с Аксеновым и бывшим «народным мэром» Севастополя Алексеем Чалым поздравил их с 10-летием референдума о воссоединении полуострова с Россией.

Ранее Путин заверил, что Россия сделает все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма.