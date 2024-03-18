Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава НАТО призвал Грузию «делать больше», чтобы остановить Россию

Столтенберг: НАТО призывает Грузию сделать больше, чтобы остановить Россию

close
100%
Global Look Press

НАТО призвало власти Грузии «сделать больше», чтобы «остановить Россию». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

По его словам, НАТО одобряет помощь грузинских властей в размещении украинских беженцев, однако он считает это недостаточным.

До этого испанская газета El Pais заявила, что солдаты Североатлантического альянса уже находятся на Украине. В статье говорится, что заявления Франции о возможной отправке войск для противостояния России открывают дебаты, в которых подтверждается, что на Украине уже есть солдаты НАТО, которые находятся там для контроля над вооружениями, разведывательных операций и обучения.

9 марта газета Politico сообщила, что Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западные войска в Украину. Журналисты пишут, что пока, помимо Парижа, эту идею всерьез готовы рассматривать только страны Прибалтики.

Позднее в МИД Польши сказали, что идея об отправке войск на помощь Киеву «не является немыслимой». Однако позднее президент страны Анджей Дуда отметил, что отправка войск НАТО на Украину — слишком высокая плата за мир.

Ранее в России заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами