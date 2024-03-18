Глава НАТО призвал Грузию «делать больше», чтобы остановить Россию

НАТО призвало власти Грузии «сделать больше», чтобы «остановить Россию». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

По его словам, НАТО одобряет помощь грузинских властей в размещении украинских беженцев, однако он считает это недостаточным.

До этого испанская газета El Pais заявила, что солдаты Североатлантического альянса уже находятся на Украине. В статье говорится, что заявления Франции о возможной отправке войск для противостояния России открывают дебаты, в которых подтверждается, что на Украине уже есть солдаты НАТО, которые находятся там для контроля над вооружениями, разведывательных операций и обучения.

9 марта газета Politico сообщила, что Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западные войска в Украину. Журналисты пишут, что пока, помимо Парижа, эту идею всерьез готовы рассматривать только страны Прибалтики.

Позднее в МИД Польши сказали, что идея об отправке войск на помощь Киеву «не является немыслимой». Однако позднее президент страны Анджей Дуда отметил, что отправка войск НАТО на Украину — слишком высокая плата за мир.

Ранее в России заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину.