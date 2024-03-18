На Украину приехал сенатор-республиканец Линдси Грэм*

В Киев прибыл сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает посольство США в Украине в соцсети X.

«Непреклонная поддержка Соединенных Штатов имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с РФ», — говорится в публикации.

До этого Politico сообщало, что палата представителей конгресса США рассматривает вопрос об отдельном предоставлении военной помощи Израилю и Украине. Об этом заявил спикер нижней палаты законодательного органа от штата Луизиана республиканец Майк Джонсон.

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что военная и финансовая помощь западных стран Украине не в состоянии предотвратить продвижение армии России. Дэвис считает, что новый пакет помощи Киеву от США в $300 млрд не изменит ситуацию на фронте в пользу ВСУ.

Ранее российские войска взяли под контроль поселок в Запорожской области.