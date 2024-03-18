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В Кремле назвали цель встречи Путина с лидерами думских фракций

Песков: Путин хочет выслушать конструктивные предложения лидеров фракций Госдумы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Встреча избранного президента России Владимира Путина с лидерам фракций Госдумы 20 марта пройдет в рамках конструктивного диалога с целью обмена мнениями. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с какой целью Путин планирует встретиться с главами фракций.

По словам Пескова, глава государства регулярно проводит беседы с руководителями фракций, особенно в рамках важных событий в жизни страны, к которым относятся президентские выборы.

»(В ходе встречи) идет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений, которые руководители фракции высказывают президенту. Президент многие учитывает в работе», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что обычно такие встречи выливаются в достаточно конструктивный диалог, и выразил уверенность, что так будет и в этот раз.

15-17 марта в России состоялись президентские выборы. Согласно данным ЦИК, на них лидирует действующий глава государства Владимир Путин. Другие кандидаты уже признали победителем текущего президента.

Ранее Песков ответил США на заявления о «нечестности» выборов президента.

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