В Кремле назвали цель встречи Путина с лидерами думских фракций

Встреча избранного президента России Владимира Путина с лидерам фракций Госдумы 20 марта пройдет в рамках конструктивного диалога с целью обмена мнениями. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с какой целью Путин планирует встретиться с главами фракций.

По словам Пескова, глава государства регулярно проводит беседы с руководителями фракций, особенно в рамках важных событий в жизни страны, к которым относятся президентские выборы.

»(В ходе встречи) идет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений, которые руководители фракции высказывают президенту. Президент многие учитывает в работе», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что обычно такие встречи выливаются в достаточно конструктивный диалог, и выразил уверенность, что так будет и в этот раз.

15-17 марта в России состоялись президентские выборы. Согласно данным ЦИК, на них лидирует действующий глава государства Владимир Путин. Другие кандидаты уже признали победителем текущего президента.

Ранее Песков ответил США на заявления о «нечестности» выборов президента.