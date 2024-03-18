В Госдуму внесли на денонсацию соглашение с Украиной о культурных центрах

Российское правительство внесло на денонсацию в Государственную думу соглашение с кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ размещен в базе данных ГД.

Речь идет о соглашении между правительствами РФ и Украины, подписанном в Москве 27 февраля 1998 года. Согласно соглашению в Киеве был создан Российский центр науки и культуры (РЦНК), который открылся в 2007 году. С 2014 года его работа была затруднена, а в 2021 году из-за введения украинских санкции он полностью прекратил свою работу.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не намерена продлевать действующее соглашение с Россией о транзите природного газа в европейские страны после истечения его срока в конце 2024 года. Он пояснил, что Киев отказывается от дальнейших переговоров с Москвой по этому вопросу из-за продолжающейся российской СВО.

Ранее Украина приняла решение по контракту с «Газпромом».