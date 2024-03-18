Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что российский народ вас поддерживает», — цитирует телеканал поздравительную телеграмму, направленную российскому лидеру.

Си Цзиньпин также выразил уверенность, что Россия под руководством Путина «сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства».

С 15 по 17 марта на территории России и в дипломатических представительствах страны зар убежом прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК после обработки 99,52% протоколов, Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов. При этом Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, а Слуцкий — 3,20%.

Ранее была названа дата официального подведения итогов выборов президента РФ.